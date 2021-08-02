الصباح الفني
قالوا
صلاح الدين كتبت الممثلة سلمى صلاح الدين، تدوينة على “إنستغرام”، جاء فيها “استمر العقلاء والمتحمسون عاشوا”. شرف الدين كتبت الممثلة أحلام شرف الدين تدوينة على “إنستغرام”، جاء فيها “لا أغير طبعي لإرضائهم، لا أبدل صوتي لأعجبهم، لا أخالف مبادئي من أجلهم. أعيش بما يرضيني وليذهبوا إلى الجحيم”. الصيباري كتبت الأديبةأكمل القراءة »
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