الرياضة
داكروز مدير تقني للجيش
تعاقد الجيش الملكي مع مدير تقني فرنسي، خلفا لعبد الله الإدريسي، الذي التحق بالإدارة التقنية الوطنية، بتوصية من المدرب البلجيكي سفين فاندربروك، بموجب عقد يمتد أربع سنوات. وانتظر الجيش الملكي شهرين على رحيل الإدريسي، صوب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، قبل تعيين داكروز، مديرا تقنيا جديدا. وسبق للفرنسي داكروزأكمل القراءة »
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