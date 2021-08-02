حوادث
الإطاحة بلص منازل طنجة
أسفرت الأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن بطنجة، عن تحديد هوية الشخص الذي قام بعدة عمليات سرقة موثقة بأشرطة فيديو لكاميرات مراقبة مثبتة بأحياء سكنية وسط المدينة، وألقت القبض عليه، الأربعاء الماضي. وأفاد مصدر أمني، أن فرقة الأبحاث التابعة للدائرة الأمنية السابعة، التابعة للمنطقة الثانية لبني مكادة، تمكنت من فك لغزأكمل القراءة »
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