حوادث
تزوير باسم وكالة حضرية
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في إذن بقسمة صدر برقم تسلسلي سبق استعماله تجري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا بخصوص تزوير شهادات إدارية صادرة باسم الوكالة الحضرية للجديدة – سيدي بنور، يتورط فيها منتخبون تلاعبوا في استصدار إذن بالقسمة يتعلق بأرض من عشرين هكتارا دخلت المجال الحضري منذ مدة. وعلمتأكمل القراءة »
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