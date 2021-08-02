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حوادث

تزوير باسم وكالة حضرية

منذ 7 دقائق
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في إذن بقسمة صدر برقم تسلسلي سبق استعماله تجري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا بخصوص تزوير شهادات إدارية صادرة باسم الوكالة الحضرية للجديدة – سيدي بنور، يتورط فيها منتخبون تلاعبوا في استصدار إذن بالقسمة يتعلق بأرض من عشرين هكتارا دخلت المجال الحضري منذ مدة. وعلمتأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق

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