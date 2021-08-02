الرياضة
انتهاء عقود 12 لاعبا بخريبكة
انتهت عقود 12لاعبا، مع أولمبيك خريبكة، بعد انتهاء الموسم الماضي، إذ ساهموا في العودة إلى بطولة القسم الأول، بقيادة عزيز كركاش. وعلمت «الصباح»، أن خريبكة سيحسم في تمديد العقود، خلال الأيام المقبلة، إذ سيتم الإبقاء على العناصر المتألقة، والتي بإمكانها منح الإضافة في القسم الأول، قبل الانفتاح على الانتدابات الصيفية،أكمل القراءة »
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