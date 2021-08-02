الرياضة
المحكمة تنصف أندية “السوبر”
البارصا والريال وجوفنتوس تتعهد بإقامة الدوري رفضت محكمة ميركانتايل الإسبانية اتخاذ أي قرار من قِبل الاتحاد الأوربي لكرة القدم “يويفا”، ضد الأندية المشاركة في دوري السوبر الأوربي. وحسبما أفادت وكالة “رويترز”، فإن المحكمة الإسبانية ترفض اتخاذ أي قرار من قبل “يويفا” أو الاتحادات الدولية، يمنع إقامة بطولة دوري السوبر الأوربي.أكمل القراءة »
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