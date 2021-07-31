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الشباب… روح التمرد
عنبي أستاذ علم الاجتماع أكد أن لكل جيل “بكري” خاص به وأن الرقمنة وسعت الهوة بينهم وبين جيل آبائهم ينظر للشباب على أنهم فئة متمردة على الدين والمجتمع وقيمه، إلا أن مختصين يعتبرونها أحكام قيمة، إذ ينفون وجود أي تمرد، وأن الأمر يتعلق باستلهامهم معارف ولغات جديدة فرضها عليهم العصر،أكمل القراءة »
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