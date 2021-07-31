الرياضة
الرجاء يواجه روما بالأولمبيكو
المنخرطون يواصلون جمع التوقيعات لتغيير موعد الجمع والرامي يترشح وافق المكتب المسير للرجاء على مواجهة روما الإيطالي، في 14 غشت، بملعب “الأولمبيكو» بالعاصمة الإيطالية، ردا على الدعوة التي توصل بها من فريق العاصمة. واعتبر الرجاء المواجهة مباراة إعدادية للنهائي العربي، الذي يجمعه باتحاد جدة السعودي، في 21 من الشهر ذاته،أكمل القراءة »
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