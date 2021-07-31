ملف الصباح
إشكالية القدوة
تاج: نواجه ظاهرة “التغريب والتشريق” والآباء انشغلوا عن أبنائهم وبخست أدوار المعلم لم تعد الأحداث وأخبار السياسة، تجلب اهتمام الشباب، بل تحولت بوصلة الاهتمام إلى مجالات أخرى، تتجاوز الحدود المحلية، وأصبحت الاهتمامات معولمة، سواء تعلق الأمر بالأخبار السياسية أو الفنية وغيرها، وهو ما يسائل منظومة التربية والتعليم، التي تراجعت أدوارهاأكمل القراءة »
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