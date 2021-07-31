حوادث
طعن بسكين وهتك عرض قاصر
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، شخصا وحكمت عليه بسنتين، واحدة حبسا نافذا بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، بجناية هتك عرض قاصر دون عنف نتج عنها افتضاض بكارتها والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض. وتقدم شخص يبيع الأسماك أمام الضابطة القضائية وصرح أنه كانأكمل القراءة »
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