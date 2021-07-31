الرياضة
الجيش على محك بني ملال
الفريق العسكري مكتمل الصفوف وفاندربروك: الكأس هدفنا سيكون الجيش الملكي على المحك، عندما يخوض مباراته أمام رجاء بني ملال، غدا (الأحد)، انطلاقا من السادسة والنصف مساء، بالملعب الكبير في أكادير، لحساب نصف نهائي كأس العرش. ويتطلع الجيش إلى تجاوز عقبة منافسه رجاء بني ملال في النصف النهائي، حتى يتسنى لهأكمل القراءة »
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