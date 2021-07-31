حوادث
32 سنة لمروعي سيدي بنور
يتحدرون من بني هلال وكاميرا مراقبة ساهمت في اعتقال أحدهم قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة أربعة أفراد يشكلون عصابة إجرامية خطيرة روعت سكان سيدي بنور، وحكمت على كل واحد منهم بـ 8 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعتهم في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام للملك، بجناية تعددأكمل القراءة »
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