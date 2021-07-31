ربورتاج
تعميم التلقيح… السرعة تقتل
مخاوف من تحول مراكز إلى بؤر وعادات مواطنين تعقد الانتصار على الوباء قبل أيام كانت جل المراكز الصحية، المخصصة لحقن المواطنين بجرعات اللقاح، فارغة وتقفل أبوابها قبل الخامسة عصرا، بسبب قلة الوافدين عليها، إلا أنه بعد تخفيض سن الفئات المستهدفة إلى 25 سنة، تحولت المراكز إلى أسواق مفتوحة، حج إليهاأكمل القراءة »
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