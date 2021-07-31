الرياضة
بركان يضم المودن وأوبلا
يواصل نهضة بركان اكتساحه لسوق الانتقالات الصيفية، بتعاقده مع سفيان المودن، قادما من الوداد. وعلمت “الصباح” أن مدة العقد ثلاثة مواسم، وتعد الصفقة الثانية للفريق البركاني خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد أن نجح في انتداب المهدي أوبيلا، لاعب حسنية أكادير، أول أمس (الخميس). وسيحصل أوبيلا على منحة توقيع تقدر بـأكمل القراءة »
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