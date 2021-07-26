انطلاق المرحلة الثانية من المخيمات الصيفية للقرب بالبيضاء

انطلقت، اليوم الاثنين، المرحلة الثانية من فعاليات البرنامج الوطني التنشيطي للقرب “مخيمات 2021″، بفضاءات عمالات مقاطعات عين الشق والحي الحسني وإقليم النواصر، والتي تمتد إلى غاية 31 يوليوز الجاري.

وتنظم المخيمات الصيفية لهذه السنة ، في ظروف خاصة ، بدون “المبيت والتنقل”، وفي احترام والتزام تامين بالتدابير المعمول بها للحد من انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) .

وبهذه المناسبة، أوضح المدير الإقليمي لقطاع الشباب والرياضة بعمالة عين الشق والحي الحسني والنواصر هشام زلواش أن الهدف الأساسي من تنظيم المرحلة الثانية من هذا البرنامج التخفيف على هذه الفئة عبر الاستفادة من الأنشطة المقامة، وكذا تجسيد سياسة القرب في الولوج إلى الحق في الترفيه.

وأضاف أن عدد المستفيدين من هذه المرحلة يفوق 1370 طفلا وطفلة، ينتمون لمختلف الأحياء بالوسطين الحضري والقروي بعمالات مقاطعات عين الشق والحي الحسني وإقليم النواصر ، وتتراوح أعمارهم ما بين 7 سنوات و14 سنة، موزعة على عدد من المؤسسات ودور الشباب والمراكز السوسيو رياضية للقرب.

وحسب المدير الإقليمي، فإن الأطفال الذين شملتهم هذه المرحلة سيستفيدون من العديد من الورشات والأنشطة الرياضة والثقافية والفنية، ينشطها ثلة من الأطر التربوية، مضيفا أن هذه الأنشطة تتم في احترام تام للتدابير الاحترازية حتى يمر البرنامج التنشيطي في ظروف صحية وجيدة.

وتجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من فعاليات البرنامج الوطني التنشيطي للقرب “مخيمات 2021″، الذي عقد ما بين 14 و19 يوليوز الجاري ، استفاد منها العديد أطفال 20 مؤسسة تعنى بالأنشطة التربوية والرياضية.

ويشمل هذا البرنامج التنشيطي، الذي أطلقته وزارة الثقافة والشباب والرياضة – قطاع الشباب والرياضة بشراكة مع الجامعة الوطنية التخييم خلال الفترة الصيفية الحالية، تنظيم أنشطة ترفيهية وتربوية ورياضية لفائدة الأطفال واليافعين بدور الشباب والمراكز السوسيو رياضية للقرب.