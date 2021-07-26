وزارة الصحة تلغي شرطي العنوان وبلد السكن لتلقي اللقاح

ألغت وزارة الصحة، الاثنين 26 يوليوز 2021، شرطي العنوان وبلد السكن، من أجل أخذ جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا، معلنة في نفس الوقت توسيع الفئة المستهدفة بالتلقيح ضد كوفيد-19 لتشمل الفئة العمرية 25 سنة فما فوق، وتدعو المواطنات والمواطنين إلى التوجه إلى أقرب مركز للتلقيح.

وحسب بلاغ وزارة الصحة، توصل موقع “احاطة.ما” بنسخة منه، أنه في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، تنهي وزارة الصحة إلى علم كافة المواطنات والمواطنين، أنها قررت توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية لتشمل الفئة العمرية 25 سنة فما فوق.

واضاف البلاغ، أنه من أجل تسريع عملية التلقيح الوطنية ضد مرض كوفيد -19، وتسهيل استفادة الفئات المستهدفة من عملية التلقيح، تنهي وزارة الصحة إلى علم المواطنات والمواطنين أنه بإمكانهم التوجه إلى أقرب مركز للتلقيح لأخذ جرعاتهم سواء الأولى أو الثانية، بدون شرط عنوان وبلد السكن.

وتذكر الوزارة أن مراكز التلقيح ستظل مفتوحة إلى غاية الثامنة مساء، طيلة أيام الأسبوع، وذلك تسهيلا لبعض الموظفين والمستخدمين وغيرهم ممن لا تسمح ظروفهم العملية الحضور إلى مراكز التلقيح وقت الشغل.

وخلص المصدر: “إن وزارة الصحة تدعو جميع الفئات المستهدفة، مواصلة الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير، بهدف المساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس ببلادنا وتحقيق المناعة الجماعية والعودة إلى الحياة الطبيعية”.