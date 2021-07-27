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“بلوباي”… عنوان جديد على شاطئ الجديدة
تعززت البنية التحتية السياحية بالجديدة، بافتتاح قرية الخليج الأزرق “بلوباي”، التي تقع على بعد 4 كيلومترات فقط من سيدي بوزيد، وتحيط بها بيئة طبيعية آسرة ومناظر خلابة للمحيط الأطلسي، تجعل منها عنوانا جديدا يدعو الزبناء للاستراحة والاستمتاع بالهدوء. وتقدم هذه القرية الفاخرة، المطلة على شاطئ بحر الجديدة، العديد من الخدماتأكمل القراءة »
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