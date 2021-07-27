وطنية
زلزال سياسي في تونس
الرئيس يجمد البرلمان ويلغي الحصانة ويقيل الحكومة أعلن قيس سعيد، الرئيس التونسي، بشكل مفاجئ، مساء أول أمس (الأحد)، تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي. كما قرر الرئيس التونسي تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطةأكمل القراءة »
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