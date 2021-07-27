وطنية
العثماني لن يترشح
تهرب سعد الدين العثماني، أمين عام العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، من مواجهة الناخبين، خوفا من المحاسبة الشعبية، بتأكيد عدم الترشح في الانتخابات المقبلة. ورشحت لجان “بيجيدي” وزراء وقياديين، بينهم سعد الدين العثماني، أمين عام الحزب، رئيس الحكومة، وعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، والمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسانأكمل القراءة »
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