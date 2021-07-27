حوادث
قنابـل موقوتـة تجـوب الأزقـة
أحدهم قتل أربعة أشخاص والأصول من بين أكثر ضحايا مختلين عقليا تحول مختلون إلى قنابل موقوتة وسط المجتمع تجوب شوارع المدن والقرى، وقد تؤذي من يصادف انفجار غضبها في حوادث مؤلمة لجهة فاس نصيب كبير منها. إهمال حالتهم المحتاجة تتبعا طبيا، يساهم في حدوث مجازر ضحاياها أبرياء يؤدون ثمن تقصيرأكمل القراءة »
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