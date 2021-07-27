حوادث
“مخزني” ضمن شبكة لتهريب المخدرات
أفرادها تلقوا مبالغ مالية مقابل تسهيل عملياتها المحظورة انطلاقا من شاطئ ألمينا أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، قبل يومين من عيد الأضحى، على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، خمسة أشخاص، ضمنهم عنصر من القوات المساعدة، كان مكلفا بنقطة مراقبة بأحد الشواطئ التابعة للفنيدق، وكذا ثلاثة أشخاص يعملون بشركتينأكمل القراءة »
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