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تحت الدف

منذ دقيقتين
ندد سعد الدين العثماني، أمين عام العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، مرارا بالسلوك الانتخابي المرتكز على استعمال المال لشراء ذمم الناخبين. واستعمل أمين عام “المصباح”، في كل تجمعاته، لغة المعارضة، ما أثار علامات استفهام حول صلاحيته رئيسا للحكومة. فكيف يعقل أن يشرف رئيس الحكومة على الانتخابات، ويجتمع بزعماء الأحزاب ويتفق معهمأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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