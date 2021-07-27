وطنية
الداخلية والدرك يحاصران الصناديق
التدابير الاحترازية على الطرق تهدد بنسف المشاركة في انتخابات الغرف بالأقاليم الجنوبية تهدد التدابير الاحترازية المشددة بإضعاف المشاركــــــة فـــــي انتخابـــات الغرف خاصة في الأقاليم الجنوبية، التي ارتفعت بها أصوات حزبية تحذر من محاصرة المهنيين وخاصة العاملين في مجال الصيد البحري، المسافرين لقضاء عطلة العيد في مدن أخرى، الذين منعوا منأكمل القراءة »
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