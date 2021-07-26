منبر
“المُنْزعِجُون” من المغرب الجديد
المكتسبات في ملف الوحدة الوطنية وافتتاح قنصليات بالصحراء والدور الإقليمي أدى إلى التكالب عليه بقلم: عبد الله بوصوف * يبدو أن وتيرة المغرب في ثورته الهادئة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، ومن ضمنها التغطية الصحية لجميع المواطنين، ومن أجل ضمان الإقلاع الاقتصادي كالإصلاح الضريبي وإعادة هيكلة المقاولات العمومية والتنمية المجالية،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا