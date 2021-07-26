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الجنرالات يحتجزون غالي بالجزائر
الانسلاخ من الالتزامات الأممية زاد الجبهة تيها وقيادتها تعفنا بقلم: الفاضل الرقيبي لا تزال الأزمة الداخلية لما تبقى من جبهة الرابوني تتمدد على أطراف واسعة من المشهد هناك، فبعد غياب دام ثلاثة أشهر، بسبب ما قيل إنه وعكة صحية ناجمة عن الفيروس المستجد، ظهر زعيم الجبهة لأول مرة في خطابأكمل القراءة »
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