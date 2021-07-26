الرياضة
رحيل مفيد… رياضي متعدد الاختصاصات
مارس كرة اليد وسيرها وتقلد مناصب بالتنس وكرة القدم فارق محمد مفيد، المسير الرياضي، الحياة، أول أمس (السبت)، في الرباط، عن عمر يناهز 80 سنة، بعد وعكة صحية. وخلف رحيل مفيد أسى عميقا في صفوف أصدقائه ومعارفه ومختلف المسيرين والرياضيين، لما كان يتمتع به من حسن الخلق، وسعة معرفته وحنكتهأكمل القراءة »
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