حوادث
4 سنوات لسارق المنازل بمكناس
توبع بتكوين عصابة إجرامية والسرقات الموصوفة بظروف الليل واستعمال ناقلة ذات محرك أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، الحكم الابتدائي القاضي بمؤاخذة متهمين اثنين من أجل ارتكابهما جرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقات الموصوفة بظروف الليل والتعدد واستعمال مفاتيح مزورة والكسر واستعمال ناقلة ذات محرك، ومعاقبة المتهم الأولأكمل القراءة »
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