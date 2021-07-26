حوادث
تفكيك شبكة للاتجار الدولي في المخدرات
أطاحت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن البيضاء، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أخيرا، بستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و46 سنة، اثنان منهم من ذوي السوابق، للاشتباه في تورطهم في نشاط شبكة إجرامية للتهريب الدولي للمخدرات. وحسب مصدر أمني” جرى إيقاف اثنين من المشتبه فيهم بمنطقةأكمل القراءة »
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