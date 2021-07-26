حوادث
صراع بالسكاكين والحجارة بالجديدة
أشهر عدد من الشباب سكاكينهم وتراشقوا بالحجارة بحي الأمل بالجديدة، وتسبب ذلك في تكسير زجاج سيارات أغيار كانت مركونة بأزقة الحي سالف الذكر. وحسب مصادر «الصباح»، نجم فتيل الصراع عن تراشق بالمياه إحياء لظاهرة «حليلو» التي دأب بعض من سكان وشباب المدينة على إحيائها في اليوم الثاني لعيد الأضحى. وأضافتأكمل القراءة »
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