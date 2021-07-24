أولمبياد طوكيو: خروج مبكر لأربعة رياضيين مغاربة من دائرة المنافسة في اليوم الثاني

خرج أربعة رياضيين مغاربة مبكرا من دائرة المنافسة في اليوم الثاني من دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بطوكيو، وتستمر إلى غاية ثامن غشب المقبل.

ولم تتمكن سارة فرينكارت، ممثلة المغرب في رياضة التجديف، من تجاوز الدور الأول باحتلالها المركز الخامس الأخير في دور الترضية.

وأقصيت المغربية، أميمة البوشتي، من دور ثمن نهاية مسابقة التايكواندو بعد تعثرها أمام الكورية سيم جاي يونغ بحصة 10 مقابل 19.

وتشارك البوشتي في أولمبياد طوكيو إلى جانب ندى الأعرج (وزن أقل من 57 كلغ)، وأشرف محبوبي (وزن أقل من 80 كلغ)،

وفي رياضة الملاكمة ودع محمد حموت المنافسة من دور الثمن أيضا في وزن أقل من 57 كلغ بعد انهزامه أمام الإيراني دانييل شاهباخش (0-5).

ويدافع عن الألوان الوطنية في مسابقة الملاكمة كل من رباب شيدر (-51 كلغ)، وأميمة بلحبيب (-69 كلغ) إناثا، ويونس باعلا (-91 كلغ) وعبد الحق نادر (-63 كلغ)، ومحمد الصغير (-81 كلغ).

من جانبه، لم يتمكن الدراج المغربي ،محسن الكوراجي، من إتمام السباق على الطريق، الذي عادت ميداليته الذهبية للدراج الإكوادوري ،ريتشارد كارابس، متقدما على البلجيكي فوت فون أيرت (فضية) والسلوفيني تاداي بوغاتشار (برونزية).

ويذكر أن، المغرب يشارك في الدورة ال32 للألعاب الأولمبية بطوكيو بوفد قوامه 47 رياضيا ورياضية، سيتبارون في 18 نوعا رياضيا.

وسيتنافس الرياضيون المغاربة في الدورة الحالية في رياضات ألعاب القوى (15) والملاكمة (06) والجيدو (02) والتايكواندو (03) والدراجات (01) ورفع الأثقال (01) والكراطي (01) وقوارب الكاياك (02) والتجديف (01) وركوب الموج (01) والمصارعة (01) والمسايفة (01) والرماية الرياضية (01) والفروسية (05) والترياثلون (01) والكرة الطائرة الشاطئية (02) والغولف (01) والسباحة (02).