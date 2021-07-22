“واشنطن بوست”: إدعاءات التجسس ببرنامج “بيغاجوس” افتراءات

نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، تصريحا لشاليف هوليو، المدير العام لشركة NSO التي اتهمت بإحداث برنامج “بيغاجوس” للتجسس، أكد خلاله أن كل ما يتم تداوله في وسائل الإعلام، مجرد أكاذيب وافتراءات.

وقال هوليو في التصريح نفسه، إن الملك محمد السادس وإيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، لا علاقة بهما بكل هذا، وأنهما لم يكونا أبدا هدفا لأي برنامج تجسس.

وشدد المسؤول أن أرقام الهاتف 50 ألفا، التي تحدثت عنها وسائل الإعلام، غير صحيحة، وأنها لم تستهدف ببرنامج التجسس المذكور.

وذكرت الصحيفة أن الغرض من كل هذا الإساءة للمغرب، من خلال نشر وقائع غير صحيحة ومغلوطة.