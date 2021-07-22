طنجة .. جمع نحو 9000 طن من النفايات

أكدت جماعة طنجة أن الشركتين المكلفتين بالتدبير المفوض لقطاع جمع النفايات المنزلية وضعتا برنامج عمل لتحقيق رهان “مدينة نظيفة” قبل منتصف ليلة اليوم الأول من عيد الأضحى عبر رفع رهان نحو 9000 طن من النفايات المنزلية ومخلفات الأضحية على مستوى مدينة البوغاز.

وأشار المصدر ذاته الى أن عملية تجميع النفايات تمت وفق برنامج خاص، مع الحرص على الاستفادة من تجارب السنوات السابقة، بعد تحديد النقط السوداء للنفايات ومعالجتها في أسرع وقت، وتجميع النفايات بشكل سريع للحد من إمكانية انتشار الحشرات المضرة وتعزيز المعدات والآليات اللوجستيكية (شاحنات كبيرة – دراجات ثلاثية العجلات – جرافات …) للإسراع في عملية الجمع، وتعزيز طاقم النظافة بإضافة اليد العاملة الكافية.

كما جرى تنظيف وغسل أماكن وضع النفايات بالشوارع والأزقة، ومضاعفة عمليات تطهير وتنظيف الحاويات باستعمال المعقمات الصحية الضرورية.

وشمل البرنامج عمليات تحسيسية قبلية للسكان ولعمال النظافة وتفريغ كافة حاويات النفايات ليلة العيد، وتنظيف وتعقيم الحاويات وأماكن وضع النفايات بعد جمعها مباشرة في سبيل تحقيق “أحياء نظيفة” بأسرع وقت، عن طريق جمع نفايات الشوارع والأزقة مع تحويلها الى مراكز التحويل المؤقتة المتواجدة بالمدينة، لنقلها بعد ذلك عبر الشاحنات الصهريجية الكبيرة نحو المطرح العمومي، وتحقيق تحدي “مدينة نظيفة” خالية من النفايات يوم العيد.