الأولى
حجر دولي على مالية الأندية
“فيفا” يفضح مديرية مراقبة الفرق ويتفادى العقوبة القصوى في حق الرجاء فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” حجرا ماليا على الأندية الوطنية، بدخوله على الخط في التوازن المالي للفرق، ومنع الانتدابات، بداية بالرجاء. وحسب معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن منع الرجاء من الانتداب، إلى غاية تسوية ملفات نزاعات بمليون و300أكمل القراءة »
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