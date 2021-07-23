الرياضة
مباراتان لأسود القاعة ببلغراد
الدكيك يستدعي 17 لاعبا لمواجهة صربيا ضمنهم خمسة محترفين يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة مباراتين إعداديتين أمام نظيره الصربي في 30 يوليوز الجاري، وفاتح غشت المقبل ببلغراد، في سياق تحضيراته لنهائيات كأس العالم بليتوانيا. وأنهى أسود القاعة معسكرا تدريبيا مغلقا، في العيون، على أن يدخلوا تجمعا مماثلا بمركزأكمل القراءة »
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