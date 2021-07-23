الرياضة
رسالة رياضية: فضيحة أوشن
يرتقي موضوع التعاقد مع المدير التقني روبيرت أوشن، ثم الانفصال عنه بعد ذلك، إلى مستوى فضيحة، كيف؟ أولا، كتبنا هنا أن التعاقد مع مدير تقني ويلزي، كان أصلا قرارا خاطئا، لعدة اعتبارات، أولها عامل اللغة، والاختلاف الكبير بين المدرستين المغربية والويلزية، وعدم توفر بلاده على أي إشعاع أو حضور عالمي،أكمل القراءة »
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