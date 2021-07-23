حوادث
اختفاء سجلات في ملف سطو على عقار
الشرطة لم تعثر عليها خلال تحقيقها في عقد بيع مطعون فيه بالزور أثار ملف سطو على عقار بسطات قيمته ثلاثة ملايير، فضيحة اختفاء سجلات تصحيح الإمضاء لـ2018، وقفت عليها الشرطة القضائية خلال التحقيق في النازلة، بعد طعن مالكه في عقد بيع عرفي مصادق عليه بالزور، استند عليه خصمه لادعاء ملكيتهأكمل القراءة »
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