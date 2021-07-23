اذاعة وتلفزيون
“فاشن”… لاكتشاف مواهب في التصميم
صورت حلقات الكاستينغ لاختيار المتنافسين في انتظار البرايمات تستعد القناة “الأولى” لإضافة برنامج ترفيهي جديد، إلى شبكة برامجها الخاصة بالموسم التلفزيوني الجديد، يعتبر من برامج الواقع يحمل عنوان “فاشن مغربي”. وجاء البرنامج بأفكار جديدة، يتم تنفيذها لأول مرة، إذ أنه خاص بالمواهب الشابة في مجال تصميم الأزياء المغربية، والتي ستدخلأكمل القراءة »
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