الرياضة
النمساوي: التغيير ضروري
مدافع نهضة بركان قال إن الفريق راكم عياء ثلاث سنوات قال عمر النمساوي، الظهير الأيمن لنهضة بركان، إن فريقه نجح في التصالح مع النتائج الإيجابية في الوقت المناسب، رغم الخسارة أمام الدفاع الحسني الجديدي في الدورة الماضية. وأضاف النمساوي في حوار مع «الصباح» أن نهضة بركان تجاوز مرحلة فراغ، بعدأكمل القراءة »
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