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الرياضة

“السوبر الإفريقي”… طوق نجاة الأندية

منذ 3 دقائق
قيمة الجوائز 200 مليون دولار والفائز يحصل على 20 مليارا تنتظر أندية كرة القدم في إفريقيا، مداخيل مالية جديدة، بعد إعلان “كاف”، عن موافقتها الرسمية على إنشاء مسابقة جديدة تحت مسمى “دوري السوبر الإفريقي”. ونقل باتريس موتسيبي، رئيس “كاف”، حماسه إلى الحاضرين خلال اجتماع المكتب التنفيذي بالرباط، مشددا على أنأكمل القراءة »


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