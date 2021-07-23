حوادث
فك لغز جريمة بعد تسع سنوات
أمن الصويرة ارتكب خطأ بوضعه الجاني ضحية في السجلات تمكنت عناصر الشرطة بمفوضية بوزنيقة إقليم بنسليمان، أخيرا، من فك لغز جريمة قتل، وقعت منذ حوالي تسع سنوات، راح ضحيتها شاب شاذ جنسيا بالصويرة، ومكنت يقظة عناصر الضابطة القضائية بمفوضية بوزنيقة، من كشف تفاصيلها الكاملة. وأوردت مصادر عليمة لـ”الصباح”، أن مرحلة التحقيقأكمل القراءة »
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