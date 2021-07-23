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وطنية

تعليمات مشددة لمراقبة الانتخابات

منذ دقيقتين
وجه الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، تعليمات مشددة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، من أجل السهر على أن تجرى العمليات الانتخابية المقبلة في جو من النزاهة والمصداقية. وشدد رئيس النيابة العامة في دورية إلى هؤلاء المسؤولين القضائيين حول التعبئة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، على الدورأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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