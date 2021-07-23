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دركيون يرفضون جواز التلقيح
أرغموا مسافرين على أداء 300 درهم وطالبوهم باللجوء إلى القضاء لاسترجاع الغرامة يرفض بعض الدركيين شهادة التلقيح للتنقل بين المدن، ويفرضون الإدلاء بشهادة التنقل المسلمة من قبل السلطات المحلية، تحت طائلة أداء 300 درهم. وأكد عدد من المتنقلين بين العمالات والأقاليم، خلال الأيام التي سبقت عيد الأضحى، أنهم رغم تقديمهمأكمل القراءة »
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