حوادث
إدانة مغرر بقاصر
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، قرارها القاضي بإدانة شخص والحكم عليه ب4 سنوات حبسا نافذا بعد متابعته، من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية التغرير بقاصر وهتك عرضها. وتقدمت والدة الضحية، التي لم تتجاوز الثانية عشرة من عمرها بشكاية أمام وكيل الملك لدىأكمل القراءة »
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