الرياضة
منتخب الماراثون آخر الملتحقين
الرياضات المائية سبقت البعثة إلى القرية الأولمبية يعد وفد المنتخب الوطني للماراثون آخر وفد مغربي يصل إلى طوكيو، للمشاركة في الألعاب الأولمبية المقبلة، إذ من المقرر وصوله في 29 يوليوز الجاري، علما أن البعثة المغربية سافرت إلى اليابان عبر مجموعة من الرحلات. وبلغ عدد الرحلات إلى طوكيو، التي تضم الرياضيينأكمل القراءة »
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