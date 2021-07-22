انخفاض العجز التجاري بنسبة 22.8 في المائة

أفاد مكتب الصرف بأن عجز الميزان التجاري تقلص بنسبة 22.8٪ إلى 159.5 مليار درهم في 2020 ، بعد خمس سنوات من تفاقمه.

وأوضح المكتب في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية رسم 2020، أن حصة العجز التجاري في الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من 17.9٪ في 2019 إلى 14.9٪ في 2020، بانخفاض يبلغ 3 نقاط..

وعلى غرار السنوات الخمس الماضية ، يعاني الميزان التجاري حسب مجموع المنتجات من العجز باستثناء العجز المتعلق بالمنتجات الغذائية.

وتحسن رصيد المبادلات الخارجية للسلع ، مسهما في خفض قيمة العجز إلى 56.6 مليار درهم ، وانخفاضها ايضا بالنسبة للمنتجات الطاقية إلى 48.6 مليار درهم.

كما سجلت المنتجات شبه المصنعة انخفاضا في عجزها التجاري إلى 34.6 مليار درهم في حين تحسن الميزان التجاري للسلع الاستهلاكية مسجلا ما قيمته 20 مليار درهم.

وسجلت المنتجات الخام أيضا انخفاضا في عجزها التجاري إلى 1.3 مليار درهم ، في حين ظل ميزان المنتجات الغذائية فائضا مع تراجع قيمته 86.1٪.

وبحسب البلدان ، لا يزال الميزان التجاري إزاء اسبانيا الشريك التجاري الأول للمغرب يعاني من العجز، بقيمة 1.6 مليار درهم ، بانخفاض 79.3٪ مقارنة بـ 2019. من جهة أخرى ، سجل عجز الميزان ذاته، مع فرنسا فائضا تجاريا قدره 6.6 مليار درهم ، بزيادة 4.4 مليار درهم. وواصل العجز التجاري مع الصين اتساعه منذ 2011 ، حيث وصل إلى 49 مليار درهم في 2020 مقابل 47.1 مليار درهم قبل عام ، في حين سجلت المبادلات التجارية مع الولايات المتحدة انخفاضا في العجز التجاري من 31.5٪ إلى 17.2 مليار درهم. كما سجل العجز التجاري مع إيطاليا انخفاضا بنسبة 21.8٪.