المعاملات التجارية للمغرب مع باقي بلدان العالم تجاوزت 685 مليار درهم

كشف مكتب الصرف عن أن إجمالي المعاملات التجارية للمغرب مع باقي بلدان العالم ، بعد أربع سنوات متواصلة من النمو ، بلغت 1ر685 مليار درهم في 2020 مقابل 4ر775 مليار درهم سنة 2019 ، أي بانخفاض قدره 7ر11 في المائة وذلك تحت تأثير وباء فيروس كورونا المستجد. ومع ذلك، يؤكد المكتب في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية برسم 2020 ، لا يزال هذا الانخفاض أقل مما سجل 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية (- 21,7 في المائة – 104,8 مليار درهم) .

وحسب المصدر ذاته فإن الواردات من السلع سجلت تراجعا بنسبة 14 في المائة السنة الماضية مقارنة بـ2019 ، بينما انخفظت الصادرات ، ولكن بدرجة أقل ، أي – 7,6 في المائة .

وأكد مكتب الصرف أن تراجع المعاملات التجارية ترافق مع تحسن في الميزان التجاري ، موضحا أن العجز التجاري بلغ 159,5 مليار درهم ، بانخفاض نسبته 22,8 في المائة مقارنة بـ 2019.