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ملف الصباح

شراكـة دون ابتـزاز

منذ دقيقتين
المغرب اعتبر الاقتراب من مصالحه الحيوية خطا أحمر ورفض استعمال أمنه ورقة ضغط يستطيع المغرب نسف كل علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مهما كانت وثيقة وإستراتيجية وتاريخية، إذا شعر أن “شريكه” يبتزه في أمنه وسلامة ترابه ووحدته الوطنية، وهو حال ألمانيا التي أخطأت الطريق. منذ أشهر، اختارت برلين اللعب “غير النظيف”أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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