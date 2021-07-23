ملف الصباح
شراكـة دون ابتـزاز
المغرب اعتبر الاقتراب من مصالحه الحيوية خطا أحمر ورفض استعمال أمنه ورقة ضغط يستطيع المغرب نسف كل علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مهما كانت وثيقة وإستراتيجية وتاريخية، إذا شعر أن “شريكه” يبتزه في أمنه وسلامة ترابه ووحدته الوطنية، وهو حال ألمانيا التي أخطأت الطريق. منذ أشهر، اختارت برلين اللعب “غير النظيف”أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا