طنجة-تطوان-الحسيمة :117 مليون درهم لدعم مشاريع مبتكرة

تم رصد 117 مليون درهم لدعم مشاريع مبتكرة ومناطق الأنشطة الاقتصادية وإحداث منطقة صناعية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وصادق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ،خلال الدورة العادية ليوليوز المنعقدة مؤخرا بطنجة، على اتفاقية البرنامج الجهوي لدعم المشاريع المبتكرة بالجهة، التي تهدف الى تحديد المسؤوليات والالتزامات المتعلقة بتمويل وتنفيذ البرنامج لدعم المشاريع المعنية على امتداد ثلاث سنوات (2021-2023)، وإنشاء آلية دعم المقاولات تقنيا وماليا في مختلف مراحل التتبع في سبيل تعزيز خلق فرص العمل للشباب خاصة.

وتقدر الكلفة الاجمالية لانجاز هذا المشروع، حسب الاتفاقية التي تجمع كلا من ولاية الجهة ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، أربعة ملايين درهم مسخرة خاصة لدعم المقاولات الصغرى والمقاولين الذاتيين حاملي أفكار المشاريع المبتكرة بالجهة وخلق آلية مشتركة للدعم التقني والمالي لمواكبة حاملي المشاريع.

كما يهدف البرنامج الى دعم المبادرات الحرة وتشجيع روح المقاولة والدعم المندمج للمشاريع التي صادقت عليها لجنة الاختيار.

على صعيد آخر، خصص لإنجاز وتمويل مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بقصر بجير بإقليم العرائش برسم سنتي 2021 -2022، نحو 87 مليون درهم، في إطار اتفاقية بين وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي و مجلس الجهة والمديرية العامة للجماعات الترابية ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال.

ويروم المشروع، الذي يحتضنه وعاء عقاري يمتد على مساحة تزيد عن 20 هكتارا ، استقبال الأنشطة الصناعية غير الملوثة والأنشطة التجارية والأنشطة الخدماتية المصاحبة للأنشطة الصناعية والتجارية والتجهيزات الإدارية والاجتماعية الأساسية.

من جهة أخرى، تم رصد مبلغ مالي يقدر بنحو 26 مليون درهم، منها 24.5 مليون درهم كمساهمة من مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، لإنجاز مشروع لإحداث منطقة صناعية بشفشاون، وبالضبط على مستوى منطقة عين الرامي التابعة لجماعة باب تازة.

ويمتد إنجاز هذا المشروع على سنتين (2021-2023)، على أن تتكلف وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال بإعداد ملفات الاستشارة وطلبات العروض باسم الشركاء وتتبع الدراسات والاشغال .