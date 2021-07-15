بورصة البيضاء..انخفاض طفيف في وتيرة التداولات عند الافتتاح

سجلت بورصة البيضاء، اليوم الخميس، انخفاضا طفيفا في وتيرة تداولاتها عند الافتتاح، متأثرة بخسارة مؤشرها الرئيسي مازي لـ 0,08% مسجلا 12.159,84 نقطة.

وبدوره، تراجع MSI20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة في البورصة، بـ 0,09% إلى 991,45 نقطة، فيما انخفض ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من القيم المدرجة على أساس مستمر، بـ 0,07% إلى 9.884,10 نقطة.

أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” فقد سجل تراجعا بـ 0,28% إلى 910,29 نقطة.

وفي ما يخص أداء القيم، سجلت إنفوليس أقوى انخفاض هذا الصباح بـ 3,38%، متبوعة بريسما (-2,40%)، وسنيب (-1,90%).

وبالمقابل، بصمت إقامات دار السعادة عن أفضل أداء عند الافتتاح بـ 2,40%، متقدمة على أليانس (+1,57%)، وشركة استغلال الموانئ-مرسى المغرب (+1,36%).