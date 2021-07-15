تخصيص 650 مليون درهم لإنجاز مشاريع تأهيل منطقة اكزناية

يكلف إنجاز مشاريع البرنامج المندمج لتأهيل وتنمية منطقة اكزناية (2021-2022) ،الواقعة ضواحي طنجة، غلافا ماليا يقدر بنحو 650 مليون درهم.

ويتدخل في انجاز هذا البرنامج، الذي صادق على الاتفاقية الخاصة به مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة برسم الدورة العادية ليوليوز، كل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (50 مليون درهم) ، وقطاع الشباب والرياضة (30 مليون درهم) ،وقطاع الثقافة (15 مليون درهم) ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة (52.4 مليون درهم ).

كما تشارك في تنفيذ مشاريع البرنامج كل من وكالة تنمية و إنعاش الشمال (5 ملايين درهم) ، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين (47.4 مليون درهم)، ومجلس جماعة اكزناية (360 مليون درهم)، والسلطات المفوضة لتدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل (90.2 مليون درهم).

ويهدف البرنامج المندمج لتأهيل وتنمية منطقة اكزناية، الى تعزيز التماسك والإنصاف والتكامل الترابي وإرساء أسس التنمية الاقتصادية المتوازنة والعادلة، وإدراج الجماعة في إستراتيجية التنمية المستدامة، واعتماد إطار ترابي لحياة مزدهرة وجذابة، والنهوض بالنموذج التنموي الترابي، وكذا ضمان التكامل والانسجام والتنسيق بين الجهود المبذولة بين كل الفاعلين المحليين وتعبئة الاستثمارات العمومية وجلبها نحو تراب الجماعة.

كما يهدف البرنامج الى تعزيز مقومات الجاذبية الاقتصادية والمجالية، وتقوية البنية التحتية الطرقية داخل الجماعة وتعزيز ربطها بمحيطها، وتقوية وتوسيع شبكات الماء والكهرباء والتطهير، وتجويد التأهيل الحضري، وتحسين ظروف التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، وتعزيز البنية التحتية الرياضية وتنشيطها، إضافة الى دعم المجال الثقافي وتنشيطه، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، والمساهمة في تقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية.

وتتضمن المشاريع المدرجة في إطار البرنامج إحداث وتهيئة الطرق والأرصفة وممر تحت أرضي، وتقوية وتوسعة شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، وإحداث وتهيئة المساحات الخضراء والتأثيث الحضري، وإحداث مرافق اقتصادية واجتماعية للقرب و منشآت وتجهيزات رياضية وثقافية ، ومواقف لحافلات النقل الحضري وسيارات الأجرة وتنظيم مساراتها ، وتهيئة الفضاءات الغابوية.